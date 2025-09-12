Padova, Andreoletti: “Dobbiamo meritarci l’entusiasmo dei tifosi. Frosinone? Ci può impensierire”

Andreoletti, dopo due settimane di sosta, torna a parlare del suo Padova. Prima partita in casa contro il Frosinone.

Terzo atto del campionato, primo in casa. Il Padova, domani 13 settembre, ospiterà all’Euganeo il Frosinone. “La carica non è mai troppa”, esordisce così Matteo Andreoletti, allenatore dei veneti, alla vigilia del match.

E alla domanda sul ritorno del tifo organizzato allo stadio, ha risposto: “È motivo d’orgoglio. So da dove siamo partiti. Giocare in casa davanti al pubblico dà tanta carica. Se in questo anno ho imparato una cosa è che il tifoso padovano è attento al risultato”.

“Dal punto di vista dell’atteggiamento dobbiamo dimostrare di meritarci tutto questo. Percepisco la volontà di stare uniti. Se siamo uniti sono convinto che ne usciremo da vincitori”.

Il Frosinone? Andreoletti non ha alcun dubbio: “È una squadra giovane, frizzante, viva. Vive di entusiasmo. Oggi ha dei giocatori che nell’uno contro uno hanno caratteristiche che ci possono impensierire”.

Il Padova è reduce dal pareggio con la Carrarese (0-0); la squadra di Massimo Alvini di punti ne ha quattro (tre conquistati contro l’Avellino, uno con il Palermo).

Come si presenta il Padova

Sulle disponibilità della squadra, Andreoletti ha affermato: “Siamo corti nel reparto difensivo. Abbiamo avuto qualche problema: parlo di Belli e Seghetti. Pastina ha preso una botta nella settimana della sosta. Mancano Fusi e il Papu”. Su Jonathan Silva: “È un giocatore di gamba e può ricoprire più ruoli. Può giocare da esterno o da seconda punta. Lui può offrire anche imprevedibilità”.

Riguardo a un’idea sulle scelte in attacco: “La possibilità di giocare con due attaccanti c’è, ma indipendente da quello la richiesta è di essere disponibili in fase difensiva. Dobbiamo essere equilibrati e soldi. Lasagna è l’attaccante più bravo ad attaccare la profondità. Il Frosinone ha allentato la pressione, domani si vedrà. È una squadra che adegua la pressione al tipo di gara: di certo ama l’intensità e i giocatori di gamba”.

L’amichevole contro l’Inter

Dopo due settimane di sosta, il Padova torna in campo. Ma l’allenatore dei veneti commenta l’amichevole contro l’Inter dello scorso 5 settembre: “Avevo avuto la fortuna di andare ad Appiano con la Pro Sesto”.

“Credo che quando capitino questa opportunità vadano prese al volo. L’Inter, non c’è bisogno che lo dica, è una squadra di alto livello. Ci è servito e abbiamo fatto un’ottima gara”, ha concluso.

A cura di Beatrice Zattarin