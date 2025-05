Padania Football Association Progetto No Limits al torneo internazionale Tuttingioco 2025

La Rappresentativa Padania Football Association Progetto No Limits parteciperà a TUTTINGIOCO 2025, un prestigioso Torneo di Calcio Internazionale per diversamente abili.

Il 24 e 25 maggio a Canneto sull’Oglio la Rappresentativa Padania Football Association Progetto No Limits scenderà in campo nella 16a edizione di Tuttingioco 2025, un importante torneo a 36 squadre di calcio a cinque per diversamente abili.

Il torneo, sapientemente organizzato da Francesco Zucca e dall’Associazione Fuorigioco Mantova con l’egida del CSI, nelle passate edizioni ha visto la partecipazione di squadre del calibro di Barcellona, Chelsea, Everton, Liverpool, Monaco, San Marino, Torino, Parma, Modena, Odense, Milano, Cagliari, Verona, Catanzaro, Mantova, Forlì, Insuperabili e tante altre.

La formazione alloggerà al B&B Ospitale “i Mori” di Sorbara d’Asola e sarà impegnata in questo bellissimo evento dal 23 al 25 maggio.

Niente di tutto questo sarebbe stato però possibile senza l’aiuto del partner Tecnotetto e dello sponsor tecnico Givova, che hanno creduto in questo progetto.

Tuttingioco 2025, la squadra della Padania Football Association Progetto No Limits

La Rappresentativa della Padania Football Association Progetto No Limits scenderà quindi in campo con i seguenti giocatori: Roberto Bressan (Juventus for one) – Alessandro Pighi (Insuperabili) – Mirko Scrivano (Filadelfia Team For disabled) – Marco Purita (Terzo Tempo) – Luca Arata (Vicenza Amputati) – Matteo Razzano ( Torino For Disabled) – Federico Vada ( Torino For Disabled) – Luca Bovone (Insuperabili) – Pier Mario Gardino (Torino For Disabled).

Ad accompagnare la squadra oltre che l’allenatore Mauro Tarasco ci sarà anche il Direttore Sportivo Olisse Viscardi.