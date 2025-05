La Padania Football Association – Progetto No Limits vince il torneo internazionale Tuttingioco 2025

La Rappresentativa Padania Football Association Progetto No Limits è arrivata prima al “Tuttingioco 2025”, un torneo di calcio Internazionale per diversamente abili

La rappresentativa Padania Football Association – Progetto No Limits ha conquistato il primo posto nel Primo Livello del 16° Torneo Internazionale “Tuttingioco 2025”, andato in scena a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantiva.

L’importante manifestazione di calcio a 5 per atleti diversamente abili ha visto la partecipazione di 32 squadre da tutto il mondo e si è confermata come uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo inclusivo.

I ragazzi della rappresentativa PFA NO LIMITS, guidati dal commissario tecnico Mauro Tarasco e dal direttore sportivo Ussise Viscardi, hanno rappresentato con orgoglio i “Territori Padani” – Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Romagna, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia.

Da riconoscere è il risultato di aver avuto la meglio contro avversari come La Gagliarda di San Benedetto del Tronto e il Parma F.C., che si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto.

La rappresentativa Padania Football Association al torneo “Tuttiingioco 2025”

“Il successo della squadra padana è stato reso possibile da un gruppo coeso, solidale e rispettoso, che ha saputo unire l’impegno sportivo all’educazione e alla correttezza, qualità evidenziate anche dagli arbitri e dal pubblico presente“, ha detto il c.t. Mauro Tarasco. Il torneo ha avuto il plauso del patron Francesco Zucca e del suo collaboratore Andrea Deantoni, che insieme a volontari, arbitri e realtà locali hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.

Il prossimo impegno per i ragazzi del Progetto No Limits sarà un allenamento collegiale previsto a Torino per metà settembre, mentre l’intera manifestazione ha già dato appuntamento alla prossima edizione, confermando ancora una volta il valore del calcio come strumento di inclusione, passione e crescita.

Questo l’elenco dei giocatori in rosa per la PFA NO LIMITS:

Le classifiche

Classifica Primo Livello

Rappresentativa Padania Football Association – Progetto No Limits

La Gagliarda San Benedetto del Tronto

Parma F.C.

Classifica Secondo Livello

Juventus For One A

Fuorigioco A Mantova

Leingarten (Germania)

Classifica Terzo Livello

Insuperabili Genova

Juventus For One B

Insuperabili Torino B

Frame Football (Giocatori con deambulatore)

A.S.D. Verso – Fuorigioco – Malta