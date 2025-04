Sampdoria, Oudin perde la madre: il comunicato del club

Brutta perdita per Remi Oudin: il comunicato del club blucerchiato.

Cordoglio in casa Sampdoria: è venuta a mancare la madre di Rémi Oudin, centrocampista blucerchiato. Il club ha espresso la propria vicinanza al giocatore con un messaggio ufficiale, rivolto a lui e ai suoi cari.

Il club lo comunica sul proprio sito: “L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della signora Marie-Christine, madre del blucerchiato Rémi Oudin”.



“Al centrocampista e alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte della società”, conclude la Sampdoria.

Per la partita contro il Catanzaro, il giocatore non sarà convocato da Evani.

Il cordoglio della Sampdoria per Oudin

Per la partita contro il Catanzaro, valida per la 37ª giornata di Serie B, il giocatore non verrà convocato. Di seguito la lista di Evani.

Portieri: Chiorra, Cragno, Ghidotti.

Difensori: Altare, Bereszynski, Beruatto, Curto, Depaoli, Ferrari, Riccio, Venuti.

Centrocampisti: Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Meulensteen, Ricci, Sibilli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Abiuso, Borini, Coda, Niang, Sekulov.