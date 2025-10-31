Arriva la risoluzione per Marco Ottolini in casa Genoa: il comunicato del club.

Dopo un inizio di stagione complicato, arrivano i primi cambi in casa Genoa: Marco Ottolini non è più il direttore sportivo del Grifone, arriva la risoluzione consensuale.

L’inizio di stagione difficile si riversa anche sulla dirigenza. Con l’addio di Ottolini, il prossimo DS del club rossoblù sarà Diego Lopez, ex Lens.

Nella mattinata l’incontro tra il nuovo ds e Patrick Vieira, per decidere il futuro dell’allenatore.

Di seguito il comunicato del club rossoblù sul divorzio con Marco Ottolini.

Il comunicato del Genoa su Ottolini

Il comunicato esordisce: “Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini”.

Poi, ha continuato: “Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025”.

Infine, conclude: “La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono”.