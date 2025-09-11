Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa, Ottolini: “Abbiamo allestito una squadra forte. Vieira? È al centro di tutto”

Redazione 11 Settembre 2025
Genoa, Ottolini (IMAGO)
Genoa, Ottolini (IMAGO)

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, in un’intervista ha fatto un bilancio sul calciomercato estivo dei rossoblù

È cominciata senza vittorie la Serie A del Genoa di Patrick Vieira. I rossoblù, infatti, alla prima giornata hanno pareggiato 0-0 contro il Lecce mentre alla seconda hanno perso 1-0 contro la Juventus.

Al rientro dalla sosta l’avversario sarà il Como nella gara di lunedì 15 settembre alle 20:45. Per il Genoa, poi, ci saranno 3 match ravvicinati con 3 big: Bologna, Lazio e Napoli.

A fare un punto su questo inizio di stagione e sul calciomercato estivo, finito alcuni giorni fa, è stato il DS del Genoa, Marco Ottolini, in un’intervista a Il Secolo XIX.

Il dirigente rossoblù per prima cosa ha fatto un bilancio sulla rosa: “Penso che abbiamo allestito una squadra forte. In grado di giocarsela con tutti, sarà dura batterci“.

Genoa, l’intervista di Ottolini

Ottolini ha poi continuato parlando di Patrick Vieira: “È al centro di tutto, ogni acquisto è stato valutato dal mister e dal suo staff. Rischio di perderlo? È un tecnico in auge, averlo confermato è un elemento importante. Avere continuità ci ha permesso di partire prima, con il mercato e la preparazione. Credo che alla fine questo ci possa portare un vantaggio“.

Il DS del Genoa si è espresso anche sulla situazione di Frendrup: “Le proposte che ci sono arrivate non erano all’altezza di quello che per noi è il valore del giocatore e abbiamo deciso di confermarlo. Morten non ci ha mai chiesto di andare via, si è sempre comportato con grande professionalità: siamo felici di averlo ancora. Lo stesso vale per Vasquez, non è stato facile tenerlo qui perché l’interesse nei suoi confronti era alto ma sarebbe partito solo di fronte a offerte irrinunciabili. Tutto si è bloccato ai primi colloqui, Johan sa che è l’anno del Mondiale e qui sta bene con un contratto nuovo fino al 2028, lo annunceremo tra pochi giorni“.

“Con Martin stiamo lavorando per un nuovo accordo”: le parole di Ottolini

Per concludere il dirigente rossoblù ha fatto un bilancio sui rinnovi: “Per Fini manca solo la firma, con Martin stiamo lavorando per un nuovo accordo. Stesso discorso per Thorsby e le altre situazioni aperte, che saranno analizzate una per una“.

 