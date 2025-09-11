Genoa, Ottolini: “Abbiamo allestito una squadra forte. Vieira? È al centro di tutto”

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, in un’intervista ha fatto un bilancio sul calciomercato estivo dei rossoblù

È cominciata senza vittorie la Serie A del Genoa di Patrick Vieira. I rossoblù, infatti, alla prima giornata hanno pareggiato 0-0 contro il Lecce mentre alla seconda hanno perso 1-0 contro la Juventus.

Al rientro dalla sosta l’avversario sarà il Como nella gara di lunedì 15 settembre alle 20:45. Per il Genoa, poi, ci saranno 3 match ravvicinati con 3 big: Bologna, Lazio e Napoli.

A fare un punto su questo inizio di stagione e sul calciomercato estivo, finito alcuni giorni fa, è stato il DS del Genoa, Marco Ottolini, in un’intervista a Il Secolo XIX.

Il dirigente rossoblù per prima cosa ha fatto un bilancio sulla rosa: “Penso che abbiamo allestito una squadra forte. In grado di giocarsela con tutti, sarà dura batterci“.

Genoa, l’intervista di Ottolini

Ottolini ha poi continuato parlando di Patrick Vieira: “È al centro di tutto, ogni acquisto è stato valutato dal mister e dal suo staff. Rischio di perderlo? È un tecnico in auge, averlo confermato è un elemento importante. Avere continuità ci ha permesso di partire prima, con il mercato e la preparazione. Credo che alla fine questo ci possa portare un vantaggio“.

Il DS del Genoa si è espresso anche sulla situazione di Frendrup: “Le proposte che ci sono arrivate non erano all’altezza di quello che per noi è il valore del giocatore e abbiamo deciso di confermarlo. Morten non ci ha mai chiesto di andare via, si è sempre comportato con grande professionalità: siamo felici di averlo ancora. Lo stesso vale per Vasquez, non è stato facile tenerlo qui perché l’interesse nei suoi confronti era alto ma sarebbe partito solo di fronte a offerte irrinunciabili. Tutto si è bloccato ai primi colloqui, Johan sa che è l’anno del Mondiale e qui sta bene con un contratto nuovo fino al 2028, lo annunceremo tra pochi giorni“.

“Con Martin stiamo lavorando per un nuovo accordo”: le parole di Ottolini

Per concludere il dirigente rossoblù ha fatto un bilancio sui rinnovi: “Per Fini manca solo la firma, con Martin stiamo lavorando per un nuovo accordo. Stesso discorso per Thorsby e le altre situazioni aperte, che saranno analizzate una per una“.