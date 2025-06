Genoa, Ottolini: “Vieira ha sempre detto di voler restare. Pio Esposito…”

Da Patrick Vieira a Honest Ahanor: le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, è intervenuto in diretta a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato, L’originale. Diversi gli argomenti trattati dal dirigente rossoblù.

L’interesse per Pio Esposito (che come raccontato ha convinto l’Inter e dovrebbe rimanere in nerazzurro), la paura di perdere Patrick Vieira in estate e molto altro.

Ma non solo, anche qualche battuta sul futuro del classe 2008 Honest Ahanor, su cui è forte l’interesse dell’Atalanta, da sempre rinomata per l’abilità nel formare i giovani.

“Pio Esposito? Vero, ci interessa ma le sue prestazioni al Mondiale per Club non aiutano. Questa nuova manifestazione però mi piace davvero tanto, è un’occasione per vedere tanti giocatori“, ha dichiarato il ds rossoblù.

Genoa, Ottolini: “Vieira? Ha sempre detto di voler restare”

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, si è espresso anche sulla scelta di Patrick Vieira come sostituto di Alberto Gilardino a stagione 2024/2025 iniziata. “Ci sono momenti nel calcio in cui si sente l’esigenza di fare qualcosa di diverso. È stata un’idea nata un po’ così – una mattina -, di volerlo conoscere. Gli sono piaciuti sin da subito i giocatori in squadra, pensava di poter tirare fuori il meglio. Il fatto che conoscesse la cultura italiana ha aiutato“.

E poi, la conferma sulla panchina genoana nonostante gli interessi di Roma e Inter, ma non solo. “Temuto di perderlo? Ha sempre manifestato la voglia di restare, si è trovato molto bene. Quando si avvicinano questo tipo di club è normale fare certi pensieri, ma il pensiero che potesse fare qualcosa di diverso è durato di poco“.

Infine, Ottolini ha speso qualche parola anche per Ahanor, classe 2008 che nella stagione appena conclusa ha trovato l’esordio in Serie A da giovanissimo. “Honest è un giocatore diverso dagli altri per una serie di caratteristiche, per le qualità che sta dimostrando. È vero che ci sono squadre interessate. I giovani del Genoa devono essere valutati secondo il potenziale che hanno“. Su di lui, nello specifico, c’è proprio l’Atalanta che nelle ultime ore si è fortemente avvicinata.