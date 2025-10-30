Le ultime novità in casa Genoa

In casa Genoa resiste la fiducia a Vieira ma nella giornata di oggi (giovedì 30 ottobre) possono esserci novità all’interno della dirigenza rossoblù: non è da escludere, infatti, l’addio del direttore sportivo Ottolini.

La formazione rossoblù, che ha raccolto solo tre punti nelle prime nove giornate di campionato, occupa l’ultimo posto in classifica. E nel nono turno di Serie A è arrivata anche la sconfitta 2-0 contro la Cremonese.

Come raccontato nelle scorse ore, la società ha deciso di rinnovare la fiducia a Vieira. In attesa del prossimo incontro, ovvero quello contro il Sassuolo in programma il 3 novembre.

Mentre possono esserci novità, per l’appunto, sul fronte dirigenziale. Con il direttore sportivo Ottolini che potrebbe lasciare il Genoa.