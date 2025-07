Genoa, fatta per il ritorno di Ositgard

È fatta per il ritorno di Leo Ostigard al Genoa: il difensore si trasferisce dal Rennes in prestiti con diritto di riscatto

Il Genoa chiude per il suo rinforzo nel reparto difensivo. È fatta, infatti, per il ritorno in rossoblù di Leo Ostigard in rossoblù dal Rennes.

Scambio di documenti in queste ore con il classe 1999 che tornerà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto ed è atteso in città già nella giornata di domani, 26 luglio.

Il difensore norvegese la scorsa stagione in prestito all’Hoffenheim.