Carlo Osti, direttore sportivo Palermo (Imago)

Le dichiarazioni di Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo che ha confermato la fiducia del club in Alessio Dionisi

Parlando ai microfoni ufficiali del club, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti ha ribadito la fiducia del Palermo in Alessio Dionisi.

Dopo le riflessioni degli scorsi giorni, la società ha preferito proseguire il rapporto professionale con l’attuale allenatore.

Queste le parole del ds: “In questi giorni abbiamo fatto molte riflessioni e attente valutazioni anche su profili di altri allenatori, ma alla fine il club ha deciso di non interrompere il rapporto di lavoro con Alessio Dionisi che in questo momento gode ancora della fiducia del club. Nei giorni scorsi ci sono state moltissime voci su un probabile esonero dell’allenatore. Sono usciti tanti nomi di allenatori, molti dei quali non erano nei nostri pensieri“.

Poi ha proseguito: “Sono stati tre giorni di intensi colloqui e call proficui. Ci siamo confrontati moltissimo, la proprietà è come sempre molto vicina. Proprio ieri sera (lunedì 18 marzo, ndr) abbiamo tenuto una chiamata molto positiva col board della proprietà, noi dirigenti e il mister. Nei prossimi giorni è previsto che venga la proprietà qui a Torretta per parlare alla squadra, allo staff tecnico, un po’ a tutti, per ripartire insieme. Siamo contenti che la proprietà dia il suo contributo”.

Le parole del direttore sportivo rosanero

In risposta a come si migliora il rendimento della squadra, il direttore sportivo rosanero ha spiegato: “Solo attraverso il lavoro. Siamo consapevoli che il campionato sia deficitario perché siamo noni, 1 punto fuori dalla zona playoff. Le ambizioni erano molto grandi. Ci mancano otto partite nelle quali dobbiamo dimostrare che non siamo quelli che dimostra la classifica, bensì quelli che avremmo voluto essere. In questo momento, io per primo siamo tutti in discussione“.

Dopodiché Osti ha aggiunto: “Tra i fattori che ci hanno spinto a confermare Dionisi c’è la compattezza del gruppo squadra. Ci sono tempo e margine per recuperare punti sulle prime posizioni in classifica se cambiassimo ruolino di marcia. Non possiamo più permetterci errori e passi falsi, bisogna sbagliare il meno possibile. Tutto ciò rientra in una sfera mentale che verrà valutata nei prossimi giorni insieme a quella tecnica e atletica. Purtroppo i dati dicono che nell’ultimo terzo di gara il Palermo ha perso parecchi punti, un’anomalia da valutare con i responsabili. La sosta cade a pennello perché ci consente molte valutazioni“.

Carlo Osti, direttore sportivo Palermo (screen)

Palermo, Osti: “La squadra si assuma responsabilità”

Questo il punto sulla settimana di lavoro: “Oltre a concentrarci sull’aspetto tecnico, organizzeremo degli incontri. Mi aspetto che la squadra si assumi le sue responsabilità perché se siamo in questa situazione non può essere responsabilità di una sola persona. Sappiamo quanto sia importante un finale di campionato giocato in una certa maniera per il raggiungimento di un obiettivo che rappresentava il minimo stagionale”.

Infine un riferimento ai tifosi: “Questo rapporto si può rinsaldare solo attraverso i risultati. La squadra deve ritrovare il proprio gioco. Dalle vittorie troveremo l’entusiasmo, la passione e il calore di questa piazza e tifoseria”.