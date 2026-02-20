L’attaccante Victor Osimhen non è incluso della lista dei convocati del Galatasaray per la partita contro il Konyaspor

Sabato 21 febbraio, il Galatasaray di Okan Buruk scenderà in campo al Konya Buyuksehir Belediye Stadium per l’incontro della ventitreesima giornata del campionato turco contro il Konyaspor.

Alla sfida, però, non prenderà parte Victor Osimhen. Il nome dell’ex attaccante del Napoli non è presente nella lista dei convocati della squadra di Istanbul.

Il nigeriano ha accusato un dolore al polpaccio dopo la sfida di UEFA Champions League vinta contro la Juventus e non è stato convocato a titolo precauzionale.

Nessuna preoccupazione, quindi, in vista della sfida dell’Allianz Stadium di Torino, valevole per il ritorno dei playoff. Il Galatasaray dovrà difendere il 5-2 maturato all’andata per poter accedere agli ottavi di finale.

Osimhen salta Galatasaray-Konyaspor

Ecco la nota del Galatasaray: “Victor Osimhen, che accusa dolore al ginocchio destro, non è stato inserito nella lista della squadra per la partita contro il Konyaspor a titolo precauzionale”. Mercoledì 25 febbraio, la squadra turca giocherà il ritorno dei playoff di UEFA Champions League contro la Juventus: si ripartirà dal 5-2 maturato pochi giorni fa al Rams Park di Istanbul.