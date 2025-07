Galatasaray-Osimhen: il Napoli aspetterà fino a sabato

Napoli in attesa delle garanzie per sbloccare il passaggio di Osimhen al Galatasaray

Victor Osimhen è un grande protagonista di questi giorni intensi di calciomercato e il suo futuro è ancora tutto da scoprire.

Per consentire all’attaccante nigeriano di ritrasferirsi in Turchia, il Napoli è in attesa di ricevere le garanzie richieste al Galatasaray.

La squadra di Conte e De Laurentiis aspetterà ancora qualche giorno, indicativamente fino a venerdì 18 luglio. Massimo sabato 19.

Oltrepassata questa data, il Napoli spingerà per cedere Osimhen all’Al-Hilal, che invece propone un’offerta più alta e con garanzie bancarie che evidentemente convincono maggiormente.