Napoli, primo giorno di test: assente Victor Osimhen

Inizia la stagione 2025/26 del Napoli: assente l’attaccante nigeriano che ha inviato un certificato medico

Il Napoli ha dato ufficialmente il via alla stagione 2025/26. Il primo gruppo di lavoro, infatti, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere i test medici e fisici.

Tra i giocatori assenti c’è Victor Osimhen. L’attaccante ha inviato un certificato medico e non era presente al ritrovo della squadra.

Di seguito i nomi dei giocatori presenti al rientro. “Il primo gruppo di lavoro, composto da Buongiorno, Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin, Sgarbi, Turi, Vergara e Zerbin, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere i test medici e fisici”.

