Napoli, linea chiara su Osimhen: parte solo per la clausola

Il Napoli ribadisce la sua posizione su Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano lascerà il club soltanto nel caso in cui venga pagata interamente la clausola rescissoria.

Non ci saranno sconti né trattative al ribasso: questa è la linea ferma della società azzurra, confermata anche nelle ultime ore. Il messaggio è rivolto a tutti i club interessati al giocatore, compreso il Galatasaray.

La posizione di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza resta chiara: chi vorrà portare via Osimhen dovrà versare per intero la cifra prevista dalla clausola, senza margini di trattativa.

Il vicepresidente del club turco sarebbe in viaggio verso l’Italia per provare a intavolare un dialogo. Tuttavia, il Napoli non ha appuntamenti fissati con gli emissari del Gala.

In un mercato in cui diversi club stanno cercando rinforzi in attacco, il Napoli fa dunque muro e difende il suo attaccante.