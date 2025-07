Napoli, accordo totale con il Galatasaray per la cessione di Osimhen: le cifre

Accordo tra il club azzurro e il Galatasaray per la cessione in Turchia dell’attaccante nigeriano: le cifre e i dettagli dell’operazione.

Accordo definitivo tra il Napoli e il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen.

Le cifre dell’operazione sono di 75 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Il club turco pagherà subito 40 milioni più altre due rate da 17.5 milioni entro 12 mesi.

Le questioni legate alle garanzie bancarie sono molto avanti, motivo per cui siamo arrivati a un punto di non ritorno. Il Napoli ha voluto ridiscutere i termini legati alla percentuale sulla futura rivendita.

Presente anche una clausola anti–Italia valida per i prossimi 24 mesi. In sostanza, se il Galatasaray dovesse decidere di venderlo in Italia entro i prossimi due anni pagherebbe di più al Napoli.