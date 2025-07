Napoli, rifiutati 60 milioni dal Galatasaray per Osimhen

Il Napoli rifiuta 60 milioni di euro dal Galatasaray per Victor Osimhen: le ultime sull’attaccante azzurro.

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli e a scatenare l’interesse di club da tutta Europa.

Nelle ultime ore il Galatasaray ha tentato un affondo importante per l’attaccante nigeriano, presentando un’offerta da 60 milioni di euro per convincere il club di Aurelio De Laurentiis a cederlo.

La proposta del club turco, arrivata poco fa, testimonia la volontà del Galatasaray di fare un grande investimento per il classe 1998, che resta uno degli attaccanti più prolifici e desiderati del panorama internazionale.

Nonostante la cifra significativa, il Napoli ha risposto con un secco no, ribadendo la ferma intenzione di non privarsi del suo gioiello a queste condizioni: Osimhen ha una clausola da 75 milioni di euro valida solo per l’estero, gli azzurri non vogliono muoversi da quella cifra.