Osimhen al Galatasaray, accordo totale sui dettagli del contratto: ora le firme

Tutto fatto per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray: le ultime

Dopo una trattativa infinita, sta per arrivare la conclusione della ‘telenovela’ che porterà Victor Osimhen a vestire nuovamente la maglia del Galatasaray.

Dopo aver trovato da tempo l’accordo con il Napoli, ora il club turco ha raggiunto l’accordo totale anche con il giocatore su tutti i dettagli del contratto.

L’operazione, come ampiamente raccontato nelle scorse settimane, è sempre di 75 milioni di euro divisi in due pagamenti diversi (40 milioni subito, 35 l’anno successivo). Presente sempre una clausola per la rivendita a un club italiano nei prossimi due anni.

È dunque arrivato il momento delle firme sul contratto e poi l’annuncio ufficiale di Victor Osimhen al Galatasaray a titolo definitivo. Un’operazione che sblocca definitivamente anche quella di Morata la Como.