Napoli, Osimhen in viaggio verso la Turchia | FOTO

Victor Osimhen è pronto a iniziare la sua seconda avventura al Galatasaray

Il Galatasaray si prepara ad accogliere Victor Osimhen. Il nigeriano è partito direzione Turchia nella notte tra il 29 e il 30 luglio.

Dopo lo scambio di documenti tra i club, l’attaccante ritornerà in giallorosso per la sua seconda avventura in Super Lig.

Operazione da 75 milioni di euro pagabili in due esercizi, 40 subito e 35 entro 12 mesi più il 10% sulla futura rivendita.

Un trasferimento che, di conseguenza, sblocca quello di Morata direzione Como.

