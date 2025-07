Napoli, per Osimhen il Galatasaray è arrivato ai 75 milioni della clausola: 16 milioni per 4 anni al calciatore

Il Galatasaray è arrivato ai 75 milioni di euro per la clausola di Osimhen: al calciatore 16 milioni all’anno per 4 anni

Per Victor Osimhen il Galatasaray è arrivato a offrire al Napoli i 75 milioni di euro della clausola. Per il calciatore la proposta è un contratto quadriennale da 16 milioni di euro netti a stagione.

Prima di dare l’ok definitivo al trasferimento, anche l’attaccante nigeriano sta aspettando di avere a disposizione l’intera documentazione per iscritto; ma la sua strada è ormai tracciata e porta a Istanbul.

Il nigeriano tornerebbe in Turchia in giallorosso dove nell’ultima stagione in 30 gare ha collezionato 26 gol e 5 assist.

L’arrivo di Osimhen al Galatasaray sblocherebbe la situazione di Alvaro Morata, promesso sposo del Como