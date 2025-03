L’Osasuna valuta il ricorso contro il Barcellona per Iñigo Martinez: cos’è successo

L’Osasuna valuta di fare ricorso contro il Barcellona dopo il 3-0: le motivazioni

Il Barcellona vince il recupero del match contro l’Osasuna precedentemente rinviato a pochi minuti dal fischio d’inizio a causa dell’improvviso decesso di un membro dello staff medico del club blaugrana.

La squadra di Hansi Flick archivia la pratica con relativa facilità, trovando due volte la via del gol entro metà primo tempo: apre Ferrán Torres, poi il raddoppio di Dani Olmo dal dischetto al 21′. A chiudere i giochi, infine, ci pensa il solito Robert Lewandowski che trova il 22° gol in Liga.

Il Barça si porta quindi a +3 sul Real Madrid in vetta al campionato… ma non tutto potrebbe essere così felice come sembra.

Come riporta Cope, infatti, l’Osasuna valuta di fare ricorso dopo la sconfitta a causa della presenza in campo di Iñigo Martinez dal primo minuto di gioco. Tutto ancora in allerta, dunque, in attesa dell’eventuale formalizzazione del reclamo. Ma cos’è successo di preciso?

Iñigo Martinez in campo con il Barcellona, l’Osasuna valuta il ricorso

Come riportato in Spagna, i servizi legali dell’Osasuna stanno valutando la possibilità che il difensore blaugrana Iñigo Martinez non fosse eleggibile per disputare la partita.L’argomento principale deriva da un regolamento FIFA che tutela i calciatori dalle pressioni dei club durante le pause internazionali.

Secondo questa normativa, un giocatore che adduca un infortunio o una malattia per non rispondere a una convocazione della nazionale non può scendere in campo con il proprio club nei cinque giorni successivi alla fine della finestra internazionale. In questo caso, la finestra si è chiusa martedì sera, il che significa che Iñigo Martínez non avrebbe potuto giocare con il Barcellona fino a domenica inclusa.

La spiegazione degli eventi

Nello specifico, però, il regolamento stabilisce che i giocatori sono esentati da questa regola se esiste un accordo tra la Federazione e il club o se la Federazione non ne richiede l’applicazione.

Di conseguenza, l’impiego di Iñigo Martínez sarebbe irregolare solo se la Federazione si fosse opposta alla sua mancata convocazione, avesse ritenuto che non fosse realmente infortunato o se fosse stato il giocatore stesso a rifiutare la chiamata sostenendo di essere infortunato senza presentare un certificato medico