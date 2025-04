Respinto il ricorso dell’Osasuna contro il Barcellona per Iñigo Martinez

Nessun passo indietro della Federazione spagnola: il ricorso dell’Osasuna contro il Barcellona è stato respinto

Il ricorso dell’Osasuna contro il Barcellona non è andato a buon fine. Il Comitato Disciplinare della Federazione Spagnola di Calcio ha infatti respinto il reclamo presentato lo scorso 28 marzo dal club rossoblù.

L’Osasuna aveva protestato contro la squadra di Flick per aver schierato Iñigo Martinez nel recupero del match (precedentemente rinviato a pochi minuti dal fischio d’inizio a causa dell’improvviso decesso di un membro dello staff medico del club blaugrana), dopo che il difensore aveva lasciato il ritiro della Nazionale spagnola per infortunio.

Il club di Navarra aveva sostenuto che la partecipazione di Martinez alla partita violava l’Articolo 5 dell’Allegato I del Regolamento FIFA sullo Statuto e il Trasferimento dei Giocatori. Secondo questa normativa, un giocatore che non aderisce alla propria nazionale per motivi medici, o che la lascia anticipatamente, è escluso dalla partecipazione al club per cinque giorni di calendario successivi alla fine del periodo internazionale.

Il reclamo, però, non è stato accolto.