Le parole di Riccardo Orsolini in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale

L’Italia di Rino Gattuso è pronta ad affrontare le ultime due partite del girone di qualificazione al prossimo Mondiale del 2026.

Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 13 contro la Moldavia e domenica 16 contro la Norvegia, prima nel girone.

Per una qualificazione diretta ai Mondiali, l’Italia dovrà sperare in un passo falso della squadra di Haaland e compagni per poi giocarsi tutto nell’ultima partita.

Riccardo Orsolini, in conferenza stampa, ha presentato i prossimi impegni e parlato del momento positivo suo e del suo Bologna. Di seguito le sue parole.

Le parole di Riccardo Orsolini

Orsolini ha iniziato la conferenza stampa parlando della sua crescita negli ultimi anni: “In passato i giocatori con più esperienza come Palacio e Dzemaili mi hanno insegnato tanto. Da loro ho ricevuto consigli importanti che mi hanno fatto crescere. Ora ho un’età che mi permette di capire cose che prima non capivo. Con la maturazione sto conquistando alcune cose che avevo trascurato”. Poi sul suo percorso al Bologna: “Da due o tre anni stiamo facendo cose importanti. Giocare in campi internazionali ci ha fatto crescere tanto”.

E sul suo percorso in Nazionale: “Ho esordito con Mancini nel 2019, poi ho saltato l’Europeo vinto e poi Spalletti mi ha richiamato. Ora sono qui e voglio tenermi stretta questa Nazionale. Gattuso ha portato una ventata di freschezza a livello di entusiasmo, forse prima la squadra era un po’ spenta, avvilita. Il mister ci ha dato subito tranquillità e fatto capire che dovevamo uscire insieme dalla situazione in cui eravamo”. Ha poi concluso parlando dell’importanza che ha avuto Vincenzo Italiano nel suo percorso: “Mi ha fatto capire ciò che mi mancava per diventare un giocatore completo. Sto cercando di diventare quel giocatore totale che ho sempre sognato di essere, ce la sto mettendo tutta”.