Dal successo in Coppa Italia fino al ritorno in nazionale. Passando per il futuro di Vincenzo Italiano. Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, è intervenuto a margine del Premio Cesarini ai microfoni di Sky Sport.

“Sono marchigiano doc, è bello ritornare a casa per ricevere questi premi” ha affermato Orsolini. “Per me è sempre bello rappresentare un territorio come le Marche. Il ritorno in Nazionale? Sono molto contento e orgoglioso di esserci tornato dopo l’ultima parentesi deludente… vista l’esclusione dagli Europei. Torno in azzurro con l’entusiasmo che mi contraddistingue”.

Orsolini ha poi aggiunto. “Metterò a disposizione le mie caratteristiche che sono l’imprevedibilità, il dribbling, il senso del gol. Penso di poter dare questo alla Nazionale. Poi ci sono i moduli, gli interpreti. Ma a quello ci pensa il mister”.

Il Bologna ha conquistato la Coppa Italia e la qualificazione in Europa League. “Abbiamo giocato la Champions League, la massima competizione alla quale si può ambire. Abbiamo capito le dinamiche anche attraverso qualche ‘schiaffo’. Ora siamo più consapevoli”.

Bologna, Orsolini: “Italiano sa quello che vuole”

Orsolini non si sbilancia sul futuro di Vincenzo Italiano: “Ci siamo visti ieri sera alla cena di fine stagione del Bologna. Non abbiamo parlato di calcio ma l’ho visto sereno. Sa quello che vuole. Per me non ha bisogno di presentazioni”.

E aggiunge. “Lo reputo un allenatore straordinario. Per me è un valore aggiunto in questo momento. Spero possa dare continuità al progetto. Poi vedremo quello che accadrà”.

“Siamo un grande gruppo”

Una battuta anche sul futuro di Lorenzo De Silvestri: “Dovrebbe continuare a giocare (ride, ndr). L’energia di Bologna? Ci siamo fusi con la città”.

Ovvero: “Siamo una cosa cosa, un bel gruppo. E secondo me è grazie al gruppo che abbiamo raggiunto determinati traguardi”.