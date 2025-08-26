Accordo tra Parma e Venezia per Oristanio: operazione in prestito con diritto di riscatto

Il Parma ha chiuso per Gaetano Oristanio del Venezia: accordo per un prestito con diritto di riscatto.

Il Parma chiude per Gaetano Oristanio: accordo raggiunto per il trequartista.

Trovata l’intesa con il Venezia per il trasferimento del classe 2002 in prestito con diritto di riscatto, secondo quanto raccolto da Sky Sport.

Sul giocatore c’era anche il Torino che nei giorni scorsi, come avevamo raccontato, aveva avuto dei contatti per portare in granata il talento del Venezia. Nell’ultima stagione con il Venezia Oristanio ha realizzato 3 gol e servito 3 assist in 37 presenze in Serie A.

Il club gialloblù ha deciso di affondare il colpo e chiudere in fretta: domani le visite mediche.