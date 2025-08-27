Verona, fatta per Gift Orban: visite in mattinata
È fatta per passaggio di Gift Orban dall’Hoffenheim all’Hellas Verona: il calciatore svolgerà le visite in mattinata
Continua il calciomercato del Verona con la società che vuole consegnare a Paolo Zanetti una squadra rafforzata in vista della lotta salvezza.
È fatta per il passaggio di Gift Orban in gialloblù. Il classe 2002 si trasferisce in Italia dall’Hoffenheim.
Nella mattinata di oggi, 27 agosto, l’attaccante nigeriano svolgerà le visite mediche. Sempre per i gialloblù oggi ci saranno le visite mediche di Bella Kotchap.