Verona, annullato gol a Orban per tocco di mano: cosa è successo

Annullato per fallo di mano il gol del 1-2 dell’Hellas Verona al 94′ di Gift Orban per fallo di mano: cosa è successo

Non riesce nemmeno ad accorciare nel punteggio il Verona di Paolo Zanetti nella gara contro la Roma. Al 94′, infatti, i gialloblu si sono visti annullare la rete di Gift Orban per un tocco di mano.

Dopo il colpo di testa il nigeriano tocca il pallone con il braccio destra indirizzandolo in porta. Dopo la revisione del VAR l’arbitro Feliciani ha spiegato la decisione di revocare la rete di Orban e con l’announcement ha spiegato la decisione a tutto lo stadio.

La gara è finita un minuto dopo sul punteggio di 2-0 per la Roma di Gian Piero Gasperini grazie alle reti di Artem Dovbyk e di Matias Soulè.

I giallorossi si portano così al primo posto insieme al Napoli di Conte, aspettando il risultato degli azzurri contro il Milan. Gli uomini di Zanetti, invece, restano al sedicesimo posto con 3 punti.