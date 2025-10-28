Open VAR, Rocchi su Milan-Pisa: “Sul gol di Leao decisione al limite, quello di Athekame assolutamente regolare”

Le dichiarazioni d Gianluca Rocchi a OpenVAR sugli episodi in Milan-Pisa

Numerose lamentele nell’ultimo weekend di Serie A in merito alle decisioni arbitrali. Non ha fatto eccezione, in quest’ottica, anche la sfida tra Milan e Pisa, andata in scena venerdì 24 ottobre a San Siro, nell’anticipo dell’8ª giornata. Il match è terminato 2-2 con gol decisivo di Athekame al 93′.

A lasciare dei dubbi sono state le decisioni prese dal direttore di gara Luca Zufferli della sezione di Udine, in occasione della rete del vantaggio di Leao al 7′ del primo tempo ma non solo. In quest’occasione, ha fatto discutere il fuorigioco considerato non influente di Strahinja Pavlovic.

Sul tiro-cross del portoghese, infatti, il difensore serbo tenta di deviare il pallone, mandando fuori tempo il portiere Semper. Una posizione di apparente offside attivo, che non è stato segnalato dal direttore di gara, gli assistenti o il VAR.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ha commentato così la situazione al programma OpenVAR.

Open VAR, Rocchi sul gol di Leao: “Decisione al limite”

“Pavlovic secondo me non impatta“, queste le parole urlate dall’assistente in cuffia al momento del gol di Leao. Valutazione che ha trovato d’accordo anche Zufferli: “Per me e per l’assistente non impatta“. E dal Var non è stata cambiata la decisione di campo: “Lui non fa gesti particolari, il portiere si lancia per compiere la parata“.

Della gestione dell’episodio ha parlato così Rocchi a Open Var: “Siamo arrivati a questa decisione facendo un percorso. Sull’impatto dovremmo chiedere ai portieri. Qui hanno lavorato molto bene in campo, il VAR ha rispettato la decisione del campo. Decisione al limite, da questa decisione in poi ci sposteremo sul fuorigioco. Perché comunque siamo nell’area di porta. Diventa punibile per posizione, vicinanza al portiere. Ribadisco: al limite. Ma è più punibile che non”.

Il commento di Rocchi sugli altri episodi di Milan-Pisa

Anche il gol di Athekame al 93′ ha suscitato alcuni dubbi, nuovamente per la posizione di offside geografica di alcuni giocatori al momento della conclusione. Anche questa volta, però, la direzione di gara ha ritenuto opportuno non intervenire, considerando il gol del 2-2 regolare. “Athekame assolutamente regolare. – ha detto Rocchi – Stiamo cercando di oggettivizzarlo il più possibile considerando come parametro distanza dal portiere e colui che impatta su portiere“.

Infine, un commento su due episodi fallosi. Il primo è quello del rigore dato al Pisa per fallo di De Winter: “Rigore corretto, è diverso da quello di Pisa-Fiorentina perché la distanza fa la differenza. Letto molto bene dall’arbitro, rigore corretto”. E poi sul possibile intervento falloso di Moreo su Gabbia in occasione del gol di Nzola: “Non vedo un’evidenza così chiara, cerchiamo di fare interventi chiari ed evidenti. Sono d’accordo con Zufferli, per me non è fallo. Si sono incrociate le traiettorie“.