Le dichiarazioni di Andrea De Marco sugli episodi arbitrali di Fiorentina-Cremonese e non solo

Andrea De Marco è intervenuto alla trasmissione OpenVAR per analizzare i principali episodi arbitrali della 18ª giornata di Serie A.

L’ex arbitro e rappresentante dell’AIA ha parlato dell’episodio avvenuto al minuto 38 di Fiorentina-Cremonese. Prima è stato assegnato un rigore ai Viola per fallo su Piccoli, ma poi è stato revocato: “Ottima chiamata da parte del VAR Marini e di Gariglio. Non si può mai dare rigore in una situazione di questo tipo, usando la coerenza anche delle situazioni che abbiamo visto in passato. Fanno vedere a La Penna della trattenuta sul collo di Baschirotto, che cade ma non commette fallo: lo tocca come conseguenza alla caduta“.

E ancora: “Sono due calciatori lì per prendere posizione, Piccoli prende la maglietta e poi si porta il calciatore della Cremonese a terra. È stata valutata bene la decisione“.

In merito all’azione che ha portato all’assegnazione del rigore per la Juventus contro il Lecce, De Marco ha dichiarato: “Bravo Doveri a richiamare l’arbitro a OFR. Braccio decisamente fuori sagoma: punibile con il rigore. Announcement? Anche se non fosse stato un tiro in porta, sarebbe stato comunque rigore, è indipendente dal tiro o meno. Il movimento è fuori sagoma. Rivedibile solo la spiegazione nell’announcement“.

Genoa-Pisa, De Marco: “Nessuna interferenza tra Canestrelli e Leali”

In chiusura, l’analisi del gol di Leris in Genoa-Pisa: “Non c’è stata nessuna interferenza tra Canestrelli e Leali: è Vasquez che va addosso a Leali. La rete è valida, in Sala VAR hanno valutato anche se Canestrelli avesse spinto Vasquez. È il giocatore del Genoa che va a impattare con il portiere“.