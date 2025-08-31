Da Zhegrova a Openda (se non arriva Kolo Muani): le ultime in casa Juventus
Le ultime sul calciomercato della Juventus
La Juventus, come raccontato nelle scorse ore, continua a parlare con il PSG per quanto riguarda il ritorno di Kolo Muani a Torino.
Nel caso in cui la trattativa non si dovesse sbloccare, però, i bianconeri hanno tenuto aperta la soluzione che porta a Openda, attaccante classe 2000 del Lipsia.
Ma il mercato della Juventus non si ferma qui. La squadra bianconera, infatti, sta continuando a cercare l’intesa per Edon Zhegrova, ala destra del Lille.
Sul mercato in uscita, invece, il protagonista è Nico Gonzalez: prosegue, infatti, la trattativa tra la Juventus e l’Atletico Madrid. In questo momento, però, non c’è ancora un accordo sull’eventuale obbligo di riscatto.