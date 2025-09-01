Juventus, chiuso l’arrivo di Loïs Openda dal Lipsia

La Juventus ha chiuso l’arrivo dell’attaccante Loïs Openda: tutti i dettagli

La Juventus di Igor Tudor accoglierà presto un nuovo attaccante. Si tratta di Loïs Openda, calciatore belga classe 2000 che proviene dal Lipsia.

Il giocatore è in volo e atterrerà a Milano in mattinata, poi si dirigerà subito a Torino per sostenere le visite mediche con i bianconeri. Confermata dunque la svolta di ieri sera, domenica 31 agosto.

Nella notte le parti hanno trovato l’accordo e autorizzato poco fa la partenza dell’attaccante, in attesa di finalizzare l’operazione. La formula sarà un prestito con obbligo a condizioni, per un trasferimento da 40 milioni.

Altra buona notizia dunque per la Juventus, che va alla sosta per le nazionali con un nuovo calciatore di talento e 6 punti conquistati nelle prime 2 gare di campionato.