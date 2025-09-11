Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Openda: “Con Bremer avremo occasione di parlare. Sono molto contento di essere in questo club”

Redazione 11 Settembre 2025
Openda (IMAGO)
Openda (IMAGO)

Le parole dell’attaccante della Juventus, Lois Openda, nel corso della conferenza stampa della presentazione

È cominciata con due vittorie la Serie A della Juventus di Igor Tudor. I bianconeri, infatti, hanno battuto alla prima giornata il Parma 2-0 e alla seconda il Genoa 1-0.

Al rientro dalla sosta, poi, ad attendere gli uomini di Tudor ci sarà il derby d’Italia contro l’Inter, in programma per sabato 13 settembre alle 18:00.

Tre giorni dopo, martedì 16 settembre alle 21:00, affronteranno il Borussia Dortmund in Champions League.

Intanto oggi, 11 settembre, giorno di presentazioni in casa Juventus. A parlare, infatti, sono stati Lois Openda ed Edon Zhegrova.

Openda: “Il mio ruolo preferito è il numero 9”

Openda ha cominciato la conferenza stampa sulla sua posizione preferita in campo: “Ho sempre giocato come numero 9, mi piace muovermi in campo e iniziare a destra o sinistra.” 

Il calciatore della Juventus ha poi continuato ritornando sul contrasto con Bremer: “Dopo la partita gli scrissi un messaggio e mi scusai. Lui è un grande giocatore, sono sicuro che più avanti avremo la possibilità di parlare.” Per poi proseguire sulla sua “missione” alla Juventus: “So che in questo campionato ci sono difese molto forti e non sarà facile. Io posso portare la mia velocità, sono pronto a fare del mio meglio. Vedremo sabato cosa succederà.”

Juventus, Tudor (IMAGO)
Juventus, Tudor (IMAGO)

“La Juve il miglior club a cui poter dare il mio contributo”: le parole di Openda

L’attaccante bianconero si è soffermato anche sul suo nuovo allenatore: “Tudor? Ho parlato con lui, sa qual è la mia posizione preferita in campo ma posso giocare ovunque. Ho giocato in diverse squadre e imparato da ogni camponato. Sono molto contento di essere in Italia e la Juve è il miglior club a cui potessi dare il mio contributo.”

Per concludere, Openda, ha parlato della concorrenza in attacco: “Ci sono tanti grandi attaccanti e ne sono consapevole. So che non giocherò tutte le partite ma sarò pronto quando necessario.”

 