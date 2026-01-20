Le dichiarazioni di Mauro Tonolini, componente CAN, sugli episodi delle gare dell‘ultima settimana di Serie A

Mauro Tonolini, componente CAN, è intervenuto a Open Var per commentare gli episodi di Cagliari-Juventus e di Inter-Lecce, match valevoli rispettivamente per la 20ª e 16ª giornata di Serie A.

Tonolini ha esordito parlando della partita tra nerazzurri e salentini, analizzando nello specifico il rigore prima assegnato dal campo e poi revocato dopo OFR per l’intervento di Danilo Veiga su Bonny.

L’ex assistente ha dichiarato: “Ottima revisione del VAR Maggioni e dell’AVAR Chiffi, che trovano le immagini più corrette. Veiga tocca il pallone, poi c’è un contatto di intensità non particolarmente elevata. Giusta la revoca e annuncio fatto molto bene“.

Il rigore di Cagliari-Juventus

Tonolini ha poi parlato anche del rigore revocato alla Juventus nella sfida di sabato sera contro il Cagliari. Il componente della CAN ha elogiato in particolare il lavoro del VAR: “Situazione molto complicata da campo, ottima revisione di Ghersini. Mazzitelli anticipa Miretti, mette il piede davanti ed è Miretti a calciargli il piede. Ottima revisione, tranquilla e calma.

I ragazzi stanno approcciando le review in modo molto sereno. Sanno che non può essere una OFR a determinare le valutazioni della partita, tant’è che comunque sia Maresca che Massa sono usciti con delle ottime prestazioni anche grazie ai VAR”.