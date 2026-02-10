Le analisi del componente CAN Dino Tommasi sul rigore conquistato da Vergara durante Genoa-Napoli

Come al termine di ogni giornata, sono stati analizzati gli episodi arbitrali più discussi delle 9 partite di campionato alla trasmissione di DAZN “Open VAR“. Tutte le partite tranne Milan-Como, che verrà recuperata mercoledì 18 febbraio.

Uno degli episodi più importanti di questo 24esimo turno di Serie A è il rigore concesso al Napoli per un fallo di Cornet su Vergara. Da quell’episodio è poi nato il gol del 2-3 firmato Rasmus Højlund.

Dino Tommasi, componente della CAN, ha spiegato così l’accaduto: “Il Var Di Bello e l’Avar Fabbri si fanno attirare dal contatto tra Cornet e Vergara. In realtà è un movimento accidentale di Cornet e non c’è assolutamente fallo“.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Rigore in Genoa-Napoli, le parole di Tommasi a Open Var

Tommasi ha proseguito precisando la definizione di step on foot: “Nasce per punire imprudenza, gli interventi in ritardo. Qui c’è una presa di posizione di Cornet, gli tocca il collo del piede ma il difensore ha il diritto di muoversi e non c’è imprudenza o punibilità in questa situazione. È un errore valutativo che abbiamo fatto”.

L’ex arbitro ha poi spiegato l’errore nella chiamata dell’On Field Review: “Richiamarlo non è stato corretto. L’OFR viene chiamato in caso di errore chiaro. Questo è un movimento di dinamica, è una chiamata errata“.

Le parole sul contatto Meret-Vitinha

Tommasi ha commentato anche il rigore assegnato al Genoa da Massa: “Non ci sono dubbi, è un chiaro sgambetto di Meret su Vitinha. Calcio di rigore corretto, in questo caso ottima la chiamata all’OFR, Massa è bravo a recepirla e dare rigore”.