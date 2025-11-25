Nel corso di Open VAR, Gianluca Rocchi ha commentato anche l’episodio del rigore revocato alla Juventus contro la Fiorentina

Tra gli episodi della 12ª giornata di Serie A c’è stato anche il discusso calcio di rigore assegnato alla Juventus e poi revocato contro la Fiorentina.

Protagonisti Pablo Marì e Dusan Vlahovic, che si sono strattonati in un combattutto e prolungato corpo a corpo.

In un primo momento Doveri, direttore di gara, aveva assegnato il calcio di rigore per i bianconeri. Decisione che è stata poi cambiata dopo la revisione al VAR. Dagli audio in SALAV VAR emerge: “Per me è da togliere, Vlahovic se lo tira dietro. Io te lo farei rivedere perché prima c’è una trattenuta di Vlahovic su Pablo Marì e se lo porta a terra”

Così ha commentato Gianluca Rocchi sull’accaduto come di consueto a Open VAR: “È un episodio complesso, anche la mia prima impressione era che fosse rigore per la Juventus. Se si va ad analizzare correttamente come ha fatto il VAR, Vlahovic si libera con un colpo da campione ma trattiene per primo il difensore della Fiorentina”.

Open Var, Rocchi sul rigore di Fiorentina-Juventus

Il designatore arbitrale ha poi continuato: “Doveri vede solo la parte finale dell’episodio, qui il VAR ha lavorato molto bene e la decisione è corretta. Mi piace sottolineare l’On Field Review per la tranquillità di Doveri davanti al monitor”.

Per concludere con: “Quello che fa Pablo Marì è falloso nella parte finale, che a livello sequenziale arriva dopo il fallo di Vlahovic. La sala VAR è legittimata a intervenire su tutto, noi arbitri ci siamo adattati al protocollo ma la nostra interpretazione e il nostro utilizzo sono cambiati negli anni. Una OFR in più è meglio di una in meno: se si dà calcio di rigore, deve esserlo al 100%. Mi preoccupa sentir dire ‘È meglio non fischiare niente’: noi non possiamo non prendere decisioni”.