Open VAR, Rocchi su Fiorentina-Lecce: “Veramente poco per un rigore. È un contatto, non un fallo”

Nel corso di Open VAR, Gianluca Rocchi è tornato sul discusso episodio del rigore assegnato e poi revocato in Fiorentina-Lecce

Nel corso di Open VAR, Gianluca Rocchi è tornato anche sull’episodio del rigore prima assegnato ai viola per il contatto tra Ranieri e Pierotti, scatenando le forti proteste del difensore. Il designatore ha commentato così l’episodio: “Questo è un contatto e non un fallo, per noi è veramente poco per assegnare un calcio di rigore“.

Riguardo ai dialoghi tra l’arbitro Rapuano e il VAR Massa, invece, Rocchi ha proseguito: “Giusto richiamare l’arbitro per la revisione, poi alla fine la decisione è la sua perché è l’arbitro a decidere e non il Var. In questo caso però coi miei mi sono arrabbiato tantissimo, non per il rigore, ma perché non è accettabile che ci siano queste situazioni e tutte queste proteste”.

L’intervento del designatore riguardo il discusso episodio del Franchi si è concluso così: “Un arbitro al monitor pressato in questo modo non può essere tranquillo. Ranieri è il capitano e io voglio parlare a tutti i capitani: chiedo massima collaborazione a tutti, noi siamo aperti al dialogo ma un conto è dialogare e uno aggredire“.