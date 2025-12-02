Tanti gli episodi commentati da Gianluca Rocchi a Open VAR: il focus va sulla gara di San Siro

In quello che è stato un tredicesimo turno di grandi sorprese, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle decisioni arbitrali durante gli ultimi minuti di Milan-Lazio.

Con i rossoneri in vantaggio per 1-0 (grazie al gol di Leao), il tutto era cominciato al 94′ dopo una respinta con il gomito di Pavlovic in area di rigore su un tiro di Romagnoli.

Richiamato dal VAR per rivedere l’episodio, l’arbitro Collu ha prima espulso Massimiliano Allegri per proteste. Dopo la revisione dell’episodio l’arbitro ha assegnato fallo al Milan per la trattenuta di Marusic su Pavlovic che subito dopo tocca il pallone con il gomito.

Questo il commento di Rocchi sulla decisione presa. “Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d’angolo“.