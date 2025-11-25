Tanti gli episodi commentati da Gianluca Rocchi a Open VAR: tra questi anche il gol annullato al Lecce contro la Lazio

C’è spazio anche per il gol annullato al Lecce nel corso della puntata di Open VAR andata in onda martedì 25 novembre 2025.

Caso che riguarda Sottil, attaccante giallorosso e Isaksen, calciatore offensivo della Lazio, accaduto nei primi minuti della gara con il risultato fermo sullo 0-0 (poi finita 2-0 per la Lazio).

Il primo, secondo l’arbitro, avrebbe sbracciato commettendo un fallo nei confronti dell’avversario prima della rete siglata dall’esterno italiano. Episodio sul quale il VAR non è potuto intervenire.

Dalla Sala VAR l’analisi è stata la seguente: “Gli appoggia la mano sotto il mento, non in faccia, ma c’è comunque una spinta ai danni del giocatore della Lazio”.

Open VAR, Rocchi sul gol annullato al Lecce contro la Lazio

Rocchi ha ammesso: “Non sono per niente contento. Ci saremmo aspettati una OFR, è l’ennesimo episodio in cui un giocatore viene sfiorato sul petto e si tocca il volto traendo in inganno l’arbitro. E questa cosa mi sta anche infastidendo”.

Per concludere con: “Avevamo anche gli strumenti per cambiare la decisione, il VAR doveva intervenire. Non è fallo e poi noi dobbiamo combattere questo atteggiamento. Lo dico ai calciatori e agli arbitri, voglio dare un messaggio forte. Laddove abbiamo gli strumenti, bisogna non solo cambiare la decisione, ma anche ammonire il giocatore per simulazione”.