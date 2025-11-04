Open VAR, Rocchi su Verona-Inter: “Decisione veramente buona su Bisseck”

Le parole di Gianluca Rocchi a Open VAR sull’episodio della “DOGSO” capitato in Verona-Inter che ha come protagonista Bisseck

Tra gli episodi più discussi della 10ª giornata della Serie A c’è stato il possibile “fallo da ultimo uomo” commesso da Yann Bisseck al 66′ minuto nel corso di Verona-Inter.

Intervento che nel gergo arbitrale viene codificato come “DOGSO”, il quale porta a un cartellino rosso nel caso in cui vengano rispettati tutti i parametri scritti nel regolamento.

Daniele Doveri, direttore di gara della partita, ha invece optato per un cartellino giallo (e quindi una “SPA”), visto che per lui non c’erano tutti i criteri per l’espulsione.

A Open VAR Gianluca Rocchi è tornato sull’episodio, spiegando il perché della decisione presa dall’arbitro nel corso della gara.

Open VAR, il commento di Rocchi su Verona-Inter

Il responsabile della CAN ha detto sull’episodio: “Doveri qui prende una decisione veramente buona nonostante l’assistente gli dica ‘ultimo’. Che non vuole dire chiara occasione da rete. Per quella mancano due parametri: la direzione del pallone e il possesso“.

Per poi continuare: “Se dà il rosso va tolto. Si potrebbe discutere del ‘grave fallo di gioco’, perché è un intervento duro, ma comunque non ci sono i parametri e ci fosse stato rosso sinceramente ci saremmo aspettati una on field review“.