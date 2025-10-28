Le parole di Gianluca Rocchi a Open VAR sul discusso episodio del contatto tra Gila e Conceiçao in Lazio-Juventus

Tra le tante polemiche dell’ultimo weekend di Serie A, ci sono sicuramente quelle in occasione di Lazio-Juventus. I bianconeri hanno protestato a lungo per il contatto tra Mario Gila e Francisco Conceiçao, sul quale l’arbitro Colombo e il VAR Meraviglia hanno deciso di non intervenire per concedere il rigore.

Una leggerezza secondo Gianluca Rocchi, che a Open VAR ha parlato anche dell’episodio dell’Olimpico:

“Non particolarmente scrupolosi in sala Var, Meraviglia fa un ragionamento un po’ particolare sullo step on foot, perché va detto che non tutti gli step on foot sono calci di rigore“.

Per il designatore, quindi, si tratta di un errore arbitrale: “Il giocatore cerca l’avversario, c’è uno step on foot chiaro ci saremmo aspettati OFR e rigore“.