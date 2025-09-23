Le parole di Gianluca Rocchi a Open Var in merito agli episodi arbitrali della 4ª giornata di Serie A: focus su Verona-Juventus

Sono stati tanti gli episodi che hanno accompagnato la 4ª giornata di Serie A, tra cui la sfida tra Verona e Juventus.

I bianconeri sono stati fermati dai gialloblù sul risultato di 1-1, perdendo così la testa della classifica occupata ora in solitaria dal Napoli.

Molto discussi sono stati un possibile cartellino rosso per il Verona e il calcio di rigore assegnato alla squadra di casa.

Di questo e di tanto altro ha parlato Gianluca Rocchi, designatore della CAN, nel corso di Open Var.

Verona-Juventus, le parole di Rocchi a Open Var

Il primo episodio analizzato è stato il calcio di rigore assegnato al Verona: “La decisione non è corretta, non è calcio di rigore e non è corretto tirare fuori l’altro episodio come dinamica. Ciò che rende non punibile questi episodi è la dinamica, c’è un discorso di contatto, braccio e non spalla, per noi questa decisione è errata”.

Sull’episodio del presunto cartellino rosso per Orban ha invece commentato: “Il provvedimento corretto era cartellino rosso, il giocatore guarda l’avversario, era una decisione da prendere in campo e dopo eventualmente al monitor. I ragazzi al monitor liquidano troppo velocemente il fatto, la decisione giusta era da cartellino rosso. Tudor ha giustamente protestato e aveva anche ragione.”

Rocchi: “Prestazione di arbitro e var non buona”

Rocchi ha poi concluso sulla partita affermando: “Siamo sempre severi su certe valutazioni, in questo caso la prestazione di arbitro e var non è stata buona. Siamo sempre severi su certe valutazioni, in questo caso la prestazione di arbitro e var non è stata buona.”