Gianluca Rocchi (Imago)

Le parole di Gianluca Rocchi nel corso di Open Var sugli episodi arbitrali della 3ª giornata di campionato: focus speciale su Milan-Bologna

Dalla vittoria per 4-3 della Juventus sull’Inter a quella per 1-0 del Milan sul Bologna, passando poi per il successo del Napoli sulla Fiorentina e su quello del Torino in trasferta contro la Roma.

Tanti i big match che hanno caratterizzato la terza giornata di campionato. E di conseguenza, anche gli episodi arbitrali discussi dalle varie squadre.

Di questo e in particolare di quanto successo in Milan-Bologna ha parlato Gianluca Rocchi, designatore arbitrale dell’AIA, nel corso di Open Var, in onda su Dazn.

L’ex arbitro di Serie A, oltre che sull’episodio di San Siro, si è soffermato anche sull’espulsione revocata a Vranckx in Sassuolo-Lazio e sul tanto discusso gol di Adzic in Juventus-Inter.

Open Var, le dichiarazioni su Milan-Bologna

Prima di tutto, il designatore dell’AIA ha commentato il mancato rigore assegnato al Milan nella sfida contro il Bologna: “Episodio molto complesso, ci sono due problemi di fondo: il primo è che nessuno dei ragazzi considera rigore il primo contatto (tra Lucumi e Nkunku, ndr), mentre per noi lo è assolutamente; il secondo è che, dando per scontato che il primo non sia falloso, non lasciano all’arbitro di vedere tutta l’APP ma si focalizzano esclusivamente sul secondo episodio. Il VAR in questo caso è stato un pochino troppo insistente, perché deve essere l’arbitro a decidere”. Rocchi, dunque, ha ammesso come mancasse un penalty per i rossoneri.

E sull’espulsione di Allegri, ha dichiarato: “Ho chiesto agli allenatori collaborazione, di essere rispettosi. Se poi vanno fuori dalle righe scattano le squalifiche”.

Sempre a proposito di Milan, è stato analizzato anche il gol annullato a Gabbia per una spinta su Coulibaly nella partita contro il Lecce valida per la 2ª giornata. Tanti complimenti da parte di Rocchi: “Il VAR lavora molto bene, il giocatore che segna è quello che commette il fallo. Mi piace anche come l’arbitro abbia accettato la revisione”.

La spiegazione sul gol di Adzic

Ha creato tanta discussione anche la rete segnata da Adzic nel finale di Juventus-Inter, finita al centro delle polemiche per un possibile contrasto falloso tra Khephren Thuram e Bonny. Gol assolutamente regolare però secondo il designatore, che ha affermato: “Non ci sono falli evidenti. L’arbitro controlla la parte bassa, il tocco sul mento di Bonny non è un colpo tale da poter provocare un fallo o qualcosa del genere”.

Per ultimo, è stato analizzato anche il cartellino rosso revocato a Vranckx durante la partita tra Sassuolo e Lazio: “Decisione corretta, non mi sorprende il fatto che l’arbitro abbia estratto il rosso perché ai ragazzi ho chiesto severità nei gravi falli di gioco dubbi. Il nostro obiettivo è preservare i giocatori”.

Un weekend dunque a corrente alternata per l’AIA e la squadra di Gianluca Rocchi: uno l’errore ammesso dal designatore, che per il resto ha elogiato l’operato dei propri ragazzi.