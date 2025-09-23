Le parole di Gianluca Rocchi a Open VAR sui discussi episodi del posticipo Napoli-Pisa

Nel posticipo di lunedì 22 settembre, il Napoli ha vinto 3-2 contro il Pisa. I ragazzi di Antonio Conte sono primi in classifica con 12 punti, frutto delle 4 vittorie su 4 partite disputate.

Gli azzurri, campioni in carica, stanno confermando tutte le loro qualità aumentate ulteriormente con i rinforzi arrivati durante l’estate. Contro il Pisa il Napoli ha corso qualche brivido.

Dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Gilmour al 39′, i padroni di casa hanno subito il pari di Nzola. Spinazzola ha riportato avanti il Napoli al 73′ e Lucca sembrava aver definitivamente chiuso la partita 9 minuti dopo con il 3-1. Il gol al 90′ di Lorran ha fatto correre un brivido ad Antonio Conte, che al triplice fischio ha potuto esultare per la vittoria.

Rocchi si è anche soffermato sul calcio di rigore assegnato al Bologna al nono minuto di recupero del secondo tempo nel match contro il Genoa.

Le parole di Rocchi a Open VAR su Napoli-Pisa

Gianluca Rocchi si è espresso sul possibile rigore di De Bruyne su Leris: “Il tocco di mano non è punibile, in sala VAR si fanno ingannare dallo slow motion da cui sembra un controllo. Se lo vedi in dinamica è un tocco casuale e non punibile né in attacco né in difesa. Se il giocatore avesse segnato di mano in questa maniera il gol sarebbe stato annullato. Era punibile lo step-on-foot e la decisione giusta sarebbe stato calcio di rigore“.

Sul rigore concesso al Pisa su fallo di Beukema Rocchi ha detto: “Il braccio è in posizione non naturale, fa sé stesso più grande, la decisione dell’arbitro è corretta“.

Rocchi sul calcio di rigore in Bologna-Genoa

L’arbitro ha parlato del calcio di rigore assegnato al Bologna al nono minuto di recupero del secondo tempo contro il Genoa: “È calcio di rigore. Il punto di contatto è in zona punibile e il movimento che Carboni fa in maniera istintiva lo rende punibile. È una decisione complessa e difficile da accettare.

Rocchi ha aggiunto: “Il lavoro in sala VAR è stato buono, soprattutto l’annuncio che spiega bene il motivo per il quale l’arbitro fischia il rigore“.