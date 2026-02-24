Open Var, Tommasi: “Troilo non fa fallo, ruba il tempo a Bartesaghi. Corvi-Loftus-Cheek? Regolare”

Le parole di Dino Tommasi a Open Var sugli episodi arbitrali del match tra Milan e Parma, vinto dagli ospiti con una rete nel finale

Dino Tommasi è intervenuto a Open Var per parlare non solo degli episodi di Atalanta-Napoli, ma anche di quelli relativi al match tra Milan e Parma.

I gialloblù hanno vinto nel finale con un gol di Troilo, sul quale i padroni di casa hanno protestato per un presunto fallo su Maignan e per il contatto tra lo stesso Troilo e Bartesaghi.

Tommasi ha parlato così di questo episodio: “Piccinini da campo fischia l’ostruzione di Valenti su Maignan, in realtà il giocatore del Parma non si muove verso Maignan. Corretto il non fischio. Anche Troilo non fa fallo, ruba il tempo a Bartesaghi. Salta prima, si appoggia ma è fisiologico”.

Sullo scontro tra Corvi e Loftus-Cheek, che ha portato alla frattura dell’osso alveolare per l’inglese, si è espresso così: “Giusta la decisione di campo. È uno scontro di gioco fortuito. Corvi cerca la palla ma viene anticipato dal compagno”.