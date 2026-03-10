Le parole di Mauro Tonolini a Open VAR sugli episodi del Derby della Madonnina tra Milan e Inter

Nella nuova puntata di Open VAR, Mauro Tonolini, componente della commissione arbtrale si è concentrato in particolare sugli episodi avvenuti durante il Derby tra Milan e Inter, finito 1-0 per i rossoneri grazie al gol di Estupinan nel primo tempo.

In particolare, sotto i riflettori, il tocco di mano di Samuele Ricci in area di rigore non sanzionato negli ultimi istanti del secondo tempo e anche il gol annullato poco prima su sviluppi di calcio d’angolo, quando l’arbitro Doveri aveva fischiato con il pallone già in volo.

“Tutto naturale“, si sentei dire da parte di Doveri in presa diretta sul tocco di mano di Ricci. Dopo un breve controllo, il VAR completa il check e lascia proseguire. “Già controllato, niente. Sta così, (Ricci) sta giocando a calcio“, ribadisce Doveri imitando il gesto nei confronti di Pio Esposito che si era avvicinato per protestare.

Tonolini, dunque, si è concentrato innanzitutto su questo episodio. Nel dettaglio, ecco le sue parole.

Tonolini sul tocco di mano di Ricci

Tonolini, quindi ha commentato il tocco di mano di Ricci al 95′ di Milan-Inter. “Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Ci sorprendono i dubbi letti in giro, noi non ne abbiamo. È un braccio che rimane in sagoma, c’è anche il movimento a togliere di Ricci. E se il pallone non avesse battuto sul braccio, sarebbe finito sul petto“.

“Aggiungo che per valutare questo tipo di situazioni, è più efficace valutarli in dinamica. A rallentatore si rischia di valutare micro movimenti che possono creare dubbi che a nostro avviso non ci devono essere in questa situazione“.

E ancora. “Non ci sono dubbi, nessuna esigenza di On Field Review come chiesta da Dimarco nel post partita. La decisione è coerente? Sicuramente, ricordiamo il tocco di mano di Dumfries in Napoli-Inter 2024/2025. Tocco di mano non punibile con il braccio che rimane in sagoma“.

Infine, anche un altro confronto. “Il tocco di Bisseck contro la Lazio sempre nel 2024/2025? Più pertinente Dumfries. Bisseck va ad incrementare il volume corporeo con il braccio fuori sagoma. Senza il suo intervento il pallone sarebbe passato alle sue spalle. Situazioni completamente differenti“.

“Gol annullato all’Inter? Vi spiego”

Ma non solo, come anticipato Tonolini ha parlato anche del gol annullato all’Inter su sviluppi di calcio d’angolo. Doveri, nello specifico, ferma il gioco poco dopo che il pallone era stato calciato da Dimarco. “Ho fischiato un’ora prima“, spiega l’arbitro ai giocatori che lo hanno circondato.

Il motivo del fischio è da ricondurre a un contatto illegale tra Carlos Augusto e Saelemaekers. La spiegazione a OpenVAR: “Come fatto in altri momenti della gara, Doveri è intervenuto in termini di prevenzione, per evitare strattoni o spinte. Il fischio arriva con il pallone in aria“.

“Con le immagini, comunque, è chiaro che il gol sarebbe comunque stato annullato perché Carlos Augusto pur involontariamente tocca il pallone con la mano e lo indirizza verso la porta“.