A Open Var sono stati analizzati gli episodi che hanno caratterizzato il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio

Nella nuova puntata di Open Var sono stati analizzati gli episodi che hanno caratterizzato il match tra Juventus e Lazio, terminato 2-2. Dino Tommasi ha spiegato le decisioni prese dall’arbitro e dalla sala VAR durante la gara.

Il responsabile CAN ha esordito dicendo: “La decisione di annullare il gol di Koopmeiners è corretta. Thuram fa un chiaro movimento che impatta sulla capacità di Provedel di effettuare la parata e vediamo che ritarda e addirittura non la effettua. Guida vede un tocco sul ginocchio che non è necessario perché il solo movimento di Thuram è punibile, a prescindere da un tocco o meno“.

Sul fallo di Gila su Cabal, invece, Tommasi ha dichiarato: “La situazione è molto complessa. Partiamo da un assunto di disposizioni internazionali su cui si focalizzano Guida e nella sala Var. Cabal scarica il pallone, a livello internazionale si dice che, una volta scaricata la palla, se c’è un contatto e il giocatore non può intervenire nell’azione c’è un play-on, quindi si gioca“.

Tommasi ha concluso speficando: “In questo caso il pallone giocato da Cabal resta a McKennie che può chiudere un triangolo e questo è l’elemento ulteriore che porta alla matrice di punibilità. Una situazione molto difficile dal campo. Se ci fosse stato un cross non ci sarebbe stata la punibilità, ma il fatto che Cabal abbia la giocabilità e la chiusura di un eventuale triangolo porta verso la punibilità. La situazione è di una complessità vera“.