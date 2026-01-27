Open VAR, Tommasi: “Rigore per la Roma solare. Espulsione Skorupski? Sbagliata”

Le dichiarazioni del componente CAN Dino Tommasi sugli episodi della più discussi della 22esima giornata

Non solo Juventus-Napoli. Come ogni settimana a Open Var si sono analizzati gli episodi arbitrali di tutte le gare valida per la 22esima giornata di Serie A.

Si parte da Inter-Pisa, con il rigore concesso ai nerazzurri: “La decisione di campo è giusta, il tocco di mano è chiaro. Il check in sala VAR è minuzioso e corretto, sono stati ottimi”.

Poi, Genoa-Bologna, sull’espulsione di Skorupski, dove viene fatta notare al direttore di gara la distanza e la pericolosità dell’azione: “Maresca si fa attrarre dal fatto che il fallo lo fa il portiere, ma se si guarda il DOGSO la direzione e il numero di difensori presenti doveva esserci solo il giallo. Manca un parametro, ovvero il numero di difensori“.

Sempre in Genoa-Bologna, la gomitata subita da Vitinha: “È un fallo imprudente, il braccio di Freuler è troppo largo. Il fallo è da rigore”.

Le parole di Tommasi sugli episodi di Como-Torino

L’episodio principale è il fallo di mano di Maripan sul tiro di Douvikas: “Non rivela il fatto che abbia toccato un’altra parte del corpo. Il fallo di mano è chiaro, questo è un caso chiaro“.

Poi continua: “Fa un intervento a chiudere, facendo muro con la mano, è un rigore solare”.

Infine, su Roma-Milan, si commenta il fallo di mano di Bartesaghi: “Il difensore del Milan prova a chiudere a contatto con l’avversario. Il braccio è molto largo, rigore codificato e chiaro, corretta la decisione“.