Open VAR, Tommasi: “Rigore per la Roma solare. Espulsione Skorupski? Sbagliata”

Redazione 27 Gennaio 2026
Dino Tommasi
Le dichiarazioni del componente CAN Dino Tommasi sugli episodi della più discussi della 22esima giornata

Non solo Juventus-Napoli. Come ogni settimana a Open Var si sono analizzati gli episodi arbitrali di tutte le gare valida per la 22esima giornata di Serie A.

Si parte da Inter-Pisa, con il rigore concesso ai nerazzurri: “La decisione di campo è giusta, il tocco di mano è chiaro. Il check in sala VAR è minuzioso e corretto, sono stati ottimi”.

Poi, Genoa-Bologna, sull’espulsione di Skorupski, dove viene fatta notare al direttore di gara la distanza e la pericolosità dell’azione: “Maresca si fa attrarre dal fatto che il fallo lo fa il portiere, ma se si guarda il DOGSO la direzione e il numero di difensori presenti doveva esserci solo il giallo. Manca un parametro, ovvero il numero di difensori“.

Sempre in Genoa-Bologna, la gomitata subita da Vitinha: “È un fallo imprudente, il braccio di Freuler è troppo largo. Il fallo è da rigore”.

Le parole di Tommasi sugli episodi di Como-Torino

L’episodio principale è il fallo di mano di Maripan sul tiro di Douvikas: “Non rivela il fatto che abbia toccato un’altra parte del corpo. Il fallo di mano è chiaro, questo è un caso chiaro“.

Poi continua: “Fa un intervento a chiudere, facendo muro con la mano, è un rigore solare”.

Como-Torino

Infine, su Roma-Milan, si commenta il fallo di mano di Bartesaghi: “Il difensore del Milan prova a chiudere a contatto con l’avversario. Il braccio è molto largo, rigore codificato e chiaro, corretta la decisione“.