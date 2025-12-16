Open Var, De Marco: “Giusto il rosso di Zaccagni. Manca un rigore per la Cremonese”

Tutti gli episodi arbitrali della 15ª giornata di Serie A commentati da Andrea De Marco, designatore della Can, a Open Var

Puntuale come ogni martedì che segue il campionato è arrivato l’appuntamento con Open Var.

Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B e ospite della puntata, ha analizzato gli episodi arbitrali della 15ª giornata di Serie A.

Da quanto successo in Bologna-Juventus, con il possibile rigore per i bianconeri e l’espulsione per il difensore rossoblù Heggem, ma non solo.

Di seguito tutte le parole di De Marco.

Open Var, le parole di De Marco

Primo caso esaminato è stato quello legato al rosso estratto nei confronti di Zaccagni in Parma-Lazio, con De Marco che ha commentato: “In queste situazioni c’è massima severità nel punire queste situazioni, che sono falli gravi di gioco. Ci sono tutti i presupposti per il rosso, Marchetti molto bravo a vedere lui ed estrarre subito il rosso. Qui probabilmente non lo prende pieno, ma si tratta sicuramente di interventi che vanno sanzionati: ci sarà massima severità per tutto il campionato in situazioni come questa“.

Poi, De Marco ha commentato la spinta di Lucumi su David in Bologna-Juventus: “Corretta la decisione di non concedere calcio di rigore, perché l’intensità della spinta non è tale da concedere il penalty. La spinta a una mano o a due mani non fa differenza, ma è stato giusto non assegnare il rigore“.

Non solo Bologna-Juventus

De Marco ha poi parlato del possibile tocco di mano di Simeone in Torino-Cremonese: “In questo caso VAR e Avar si sono concentrati sulla prima parte del contatto, cioè il pallone che tocca il petto. Hanno fatto una revisione superficiale, perché non hanno controllato il tocco successivo con il braccio: se c’è è sempre punibile, non può essere considerato un’autogiocata ma una deviazione. Se c’è il tocco di mano il provvedimento giusto è il calcio di rigore“.

Per concludere, si è parlato del gol annullato a Zaniolo in Udinese-Napoli, per un fallo di Karlstrom su Lobotka nell’APP dell’azione: “Il fallo di Karlstrom è netto, Ghersini effettua la review e lo comunica a Sozza che inevitabilmente deve annullare la rete”.