Open VAR, De Marco: “Braccio di Cataldi alto, giusto il rigore in Lazio-Atalanta”

Ecco l’analisi a Open Var di quanto accaduto nella 25ª giornata di Serie A: oltre a Inter-Juventus, l’episodio in Lazio-Atalanta e non solo

Non solo Inter-Juventus, la 25ª giornata di Serie A ha portato altri dubbi, che Andrea De Marco ha analizzato a Open VAR, come di consueto. Si parte da Atalanta-Lazio e del rigore concesso ai nerazzurri: “Decisione corretta, è stato bravo l’arbitro a vederla dal campo. Il braccio di Cataldi è alto, giusta la decisione del campo e del VAR Di Paolo”.

Sulla posizione di partenza: “Anche se il fuorigioco è semiautomatico va sempre controllato manualmente, lavoro corretto degli arbitri in sala”.

Sul fallo di mano in Como-Fiorentina: “In questo caso è una marcatura, il pallone gli finisce sul braccio ma non è punibile. Decisione corretta e veloce”.