Le parole di Dino Tommasi a Open Var sugli episodi arbitrali del match tra Atalanta e Napoli, vinto 2-1 dai nerazzurri

Nella nuova puntata di Open Var, Dino Tommasi ha commentato gli episodi arbitrali del match tra Atalanta e Napoli, sui quali si era espresso duramente anche il ds azzurro Manna.

Queste le parole sul primo episodio, quello che ha portato al rigore (poi annullato) per il Napoli: “Decisione corretta, non è fallo. Hojlund cerca il contatto mentre Hien è fermo. Chiffi è posizionato molto bene e ha una sensazione errata e poi si accorge dell’errore al monitor. Molto ben lavorata al VAR da Aureliano e Di Paolo”.

Sulla rete annullata a Gutierrez per il contatto tra Hojlund e Hien, invece, si è espresso così: “In verità a vedere le immagini si vede questo corpo a corpo. Hien cerca il contatto, è poca roba per considerarlo falloso. Troppo poco per definirlo punibile. Nella revisione concludono troppo velocemente ma è un errore di campo. Per noi è molto più importante la decisione di campo che se fosse stata corretta avrebbe evitato problematiche successive”.