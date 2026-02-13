Il commissario tecnico dell’Irlanda del Nord Michael O’Neill, prossimo avversario dell’Italia ai playoff per il Mondiale, allenerà anche un club

Ricordate il recente caso di Francesco Calzona, arrivato in Italia sia come commissario tecnico della Slovacchia che come allenatore del Napoli? È successo anche a Michael O’Neill sulla panchina dell’Irlanda del Nord, prossimo avversario dell’Italia ai playoff per andare al Mondiale.

Il nordirlandese ha infatti firmato per il Blackburn Rovers, club che si trova in zona retrocessione nella Championship inglese, per un iniziale contratto fino a fine stagione.

Così, dopo l’ok arrivato dalla Federcalcio irlandese, il commissario tecnico 56enne sarà sia alla guida della squadra inglese che della nazionale dell’Irlanda del Nord. In un periodo tutt’altro che esente dagli impegni visto il playoff di marzo contro l’Italia e la possibile finale contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

Senza contare che, se la nazionale dovesse qualificarsi alla Coppa del Mondo, ci sarebbero da fare i conti anche con i prestigiosi impegni dell’estate.

Questo il comunicato con cui il club inglese ha annunciato l’arrivo dell’allenatore fino alla fine della stagione: “Il Blackburn Rovers è lieto di annunciare la nomina di Michael O’Neill a nuovo allenatore della squadra con un contratto a breve termine. O’Neill si occuperà della prima squadra del Rovers continuando a ricoprire il ruolo di allenatore della Nazionale nordirlandese, come concordato con la Federcalcio irlandese“.

Oltre all’episodio avuto con Francesco Calzona (l’unico del genere avuto in Italia) ricordiamo anche i casi di Guss Hiddink nel 2009, tra Russia e Chelsea ma anche di Alex Ferguson, tra il 1985 e il 1986 diviso tra Scozia e Aberdenn. Più recente anche quello di Ralf Rangnick, nel 2021 sia ct dell’Austia che allenatore del Manchester United.